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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2982298329842985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:54

Быро перепрятывайте сало, бо 1го могут списать в счёт абонки для ЧП-Виик)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:42

  clientage написав:Быро перепрятывайте сало, бо 1го могут списать в счёт абонки для ЧП-Виик)

Хай списуют, не жалко, она того стоит! :lol:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:51

  Ferlakur написав:
  clientage написав:Быро перепрятывайте сало, бо 1го могут списать в счёт абонки для ЧП-Виик)

Хай списуют, не жалко, она того стоит! :lol:

3 24.06.2019 р. призупинено відкриття ...
"20.2 Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін проведення
Програми, розмір % від суми Операції, згідно якого нараховуються Бонуси та
виплачується Винагорода, перелік тарифів, які беруть участь в Програмі тощо,
про що зобов’язується повідомити Учасників на сайті http://www.tascombank.com.ua за
3 (три) календарних дні до зміни умов. Учасник приймає на себе обов’язок
самостійно відстежувати наявність такого повідомлення Організатора на сайті
Організатора."
Неопределенность... Даешь абонку - 0 грн!!! Желательно завтра в новостях на сайте ТАС
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:57

  clientage написав:Быро перепрятывайте сало, бо 1го могут списать в счёт абонки для ЧП-Виик)


что это?
каких продуктов это касается?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:00

  uaprofi написав:
  clientage написав:Быро перепрятывайте сало, бо 1го могут списать в счёт абонки для ЧП-Виик)


что это?
каких продуктов это касается?

отех Виик
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:36

Вопрос по Опис зарахування та час доступності коштів на пото

В документе "Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2625, 2620 відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК.." на сайте банка указано:
Переказ між платіжними картками (P2P послугу надає сторонній Банк)***
Фактичне відображення коштів на рахунку* - протягом 7-ми робочих днів
Час, коли кошти є доступними для проведення операції з карткою** - миттєво

Вопрос: если выполнить вышеуказанную операцию и потом рассчитываться картой за товары\услуги можно попасть на овердрафт?
userdep
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:52

userdep, можна. Буває ТАС дуже довго заводить кошти, а списати може за 2-3 дні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:53

  userdep написав:В документе "Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2625, 2620 відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК.." на сайте банка указано:
Переказ між платіжними картками (P2P послугу надає сторонній Банк)***
Фактичне відображення коштів на рахунку* - протягом 7-ми робочих днів
Час, коли кошти є доступними для проведення операції з карткою** - миттєво

Вопрос: если выполнить вышеуказанную операцию и потом рассчитываться картой за товары\услуги можно попасть на овердрафт?

шоб не было овера читай здесь - https://old.tascombank.ua/documents/web ... -11-16.pdf
isen
 
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