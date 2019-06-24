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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:54
Быро перепрятывайте сало, бо 1го могут списать в счёт абонки для ЧП-Виик)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:42
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:51
3 24.06.2019 р. призупинено відкриття ...
"20.2 Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін проведення
Програми, розмір % від суми Операції, згідно якого нараховуються Бонуси та
виплачується Винагорода, перелік тарифів, які беруть участь в Програмі тощо,
про що зобов’язується повідомити Учасників на сайті
3 (три) календарних дні до зміни умов. Учасник приймає на себе обов’язок
самостійно відстежувати наявність такого повідомлення Організатора на сайті
Організатора."
Неопределенность... Даешь абонку - 0 грн!!! Желательно завтра в новостях на сайте ТАС
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:57
что это?
каких продуктов это касается?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:00
отех Виик
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:36
Вопрос по Опис зарахування та час доступності коштів на пото
В документе "Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2625, 2620 відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК.." на сайте банка указано:
Переказ між платіжними картками (P2P послугу надає сторонній Банк)***
Фактичне відображення коштів на рахунку* - протягом 7-ми робочих днів
Час, коли кошти є доступними для проведення операції з карткою** - миттєво
Вопрос: если выполнить вышеуказанную операцию и потом рассчитываться картой за товары\услуги можно попасть на овердрафт?
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:52
userdep, можна. Буває ТАС дуже довго заводить кошти, а списати може за 2-3 дні.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:53
шоб не было овера читай здесь -
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