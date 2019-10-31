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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:11
klug написав:
Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?
Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:31
Nighthawk написав: klug написав:
Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?
Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
Дякую, ви супер вчасно! Дійсно, ліміти уже відпустило. Я ще можу зрозуміти глюки у Т2Ю у останній день, але який вірус з'їв гарячу лінію?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:35
klug написав:
Дякую, ви супер вчасно! Дійсно, ліміти уже відпустило. Я ще можу зрозуміти глюки у Т2Ю у останній день, але який вірус з'їв гарячу лінію?
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