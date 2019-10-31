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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2983298429852986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:11

  klug написав:Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?


Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:31

  Nighthawk написав:
  klug написав:Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?


Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...

Дякую, ви супер вчасно! Дійсно, ліміти уже відпустило. Я ще можу зрозуміти глюки у Т2Ю у останній день, але який вірус з'їв гарячу лінію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:35

  klug написав:Дякую, ви супер вчасно! Дійсно, ліміти уже відпустило. Я ще можу зрозуміти глюки у Т2Ю у останній день, але який вірус з'їв гарячу лінію?

Хелловін :mrgreen:
she_ne_investor
 
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  #<1 ... 2983298429852986
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