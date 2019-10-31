klug написав:Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?
Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
klug написав:Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?
Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
Дякую, ви супер вчасно! Дійсно, ліміти уже відпустило. Я ще можу зрозуміти глюки у Т2Ю у останній день, але який вірус з'їв гарячу лінію?
klug написав:Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?
Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
klug написав:Щось ТАСька зламалася: заявку на зміну ліміту у ТАС2Ю приймає, але ліміт не змінюється (очікував 40 хв), при спробі подзвонити на гарячку скидує після першого ж гудка. Напружений кінець місяця?
Уже прорвало... Бабки з Ощадного на Б5 заходили годину.... і ліміти теж не фуричили...
Закриття місяця
Видать закрытие пошло не по плану (( До сих пор - сумма в грейсе по кредиткам не посчитана, деньги с ощадного не переводятся