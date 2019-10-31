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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:18
Вкладчик1234 написав: ryabchenko2 написав:Hack-Stock
Такая же ситуация, 2х365
Аналогично TASCOMBANK,
решайте
Добрый день, спасибо за информацию!
Наши специалисты уже работают над этой ситуацией.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:24
TASLink говорят захлебывается и глючит, мож у них 1 число нагруженное выпало
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:34
TASCOMBANK написав: Вкладчик1234 написав: ryabchenko2 написав:Hack-Stock
Такая же ситуация, 2х365
Аналогично TASCOMBANK,
решайте
Добрый день, спасибо за информацию!
Наши специалисты
уже работают над этой ситуацией.
Не слишком ли громко это сказано? Может лучше называть их "работниками", что ли...
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Ferlakur
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:41
в Tas2U минус пропал
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:29
Ferlakur написав:
Не слишком ли громко это сказано? Может лучше называть их "работниками", что ли...
еще карочи, просто... ботники
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:45
Hack-Stock написав:
с добрым утром, списали два раза абонку по вике
В прошлом месяце было у одного форумчанина аналогично....
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MASolomko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:08
MASolomko написав: Hack-Stock написав:
с добрым утром, списали два раза абонку по вике
В прошлом месяце было у одного форумчанина аналогично....
Стабільність - ознака майстерності. На списання абонплати в овер теж не раз скаржились і досі не ясно баг це чи фіча.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:12
Геть забув.
Де з платівки готівку без комісії можна зняти...пару тис. грн?
Чи блокується сума якась?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:19
Квесторе_поверніться написав:
Геть забув.
Де з платівки готівку без комісії можна зняти...пару тис. грн?
Чи блокується сума якась?
В любом банкомате, ниче не блокуют, комиссии тож нету, усе бесплатно
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isen
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27
А что, таськину карту нельзя добавить в Приват24? Пишет "Введено некоректні дані картки".
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Ferlakur
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