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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2985298629872988>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:18

  Вкладчик1234 написав:
  ryabchenko2 написав:Hack-Stock

Такая же ситуация, 2х365

Аналогично :evil:

TASCOMBANK, решайте


Добрый день, спасибо за информацию!
Наши специалисты уже работают над этой ситуацией.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

TASLink говорят захлебывается и глючит, мож у них 1 число нагруженное выпало
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:34

  TASCOMBANK написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ryabchenko2 написав:Hack-Stock

Такая же ситуация, 2х365

Аналогично :evil:

TASCOMBANK, решайте


Добрый день, спасибо за информацию!
Наши специалисты уже работают над этой ситуацией.


Не слишком ли громко это сказано? Может лучше называть их "работниками", что ли...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:41

Re: ТАСКОМБАНК

в Tas2U минус пропал
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:29

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Не слишком ли громко это сказано? Может лучше называть их "работниками", что ли...

еще карочи, просто... ботники
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:с добрым утром, списали два раза абонку по вике
В прошлом месяце было у одного форумчанина аналогично....
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:08

  MASolomko написав:
  Hack-Stock написав:с добрым утром, списали два раза абонку по вике
В прошлом месяце было у одного форумчанина аналогично....

Стабільність - ознака майстерності. На списання абонплати в овер теж не раз скаржились і досі не ясно баг це чи фіча.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:12

Геть забув.
Де з платівки готівку без комісії можна зняти...пару тис. грн?
Чи блокується сума якась?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:19

  Квесторе_поверніться написав:Геть забув.
Де з платівки готівку без комісії можна зняти...пару тис. грн?
Чи блокується сума якась?

В любом банкомате, ниче не блокуют, комиссии тож нету, усе бесплатно
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27

Re: ТАСКОМБАНК

А что, таськину карту нельзя добавить в Приват24? Пишет "Введено некоректні дані картки".
Ferlakur
 
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