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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:31
isen написав: Квесторе_поверніться написав:
Геть забув.
Де з платівки готівку без комісії можна зняти...пару тис. грн?
Чи блокується сума якась?
В любом банкомате, ниче не блокуют, комиссии тож нету, усе бесплатно
Ок. Дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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