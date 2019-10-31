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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2985298629872988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:31

  isen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Геть забув.
Де з платівки готівку без комісії можна зняти...пару тис. грн?
Чи блокується сума якась?

В любом банкомате, ниче не блокуют, комиссии тож нету, усе бесплатно

Ок. Дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:00

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?

При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:06

  clientage написав:
  jay2004 написав:А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?

При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно :(

А якщо ще додати 0,5% кишмишу як в братків, то 18,5% з капіталізацією в лідерах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:18

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Однако для некоторых рантье не получить


Та ну на ..., а жить то на что????
Там капнет 2,5к, там 2,9к , тама 2,3 и тд и тп . Не менять же доллары по пустякам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:34

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  jay2004 написав:А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?

При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно :(

А якщо ще додати 0,5% кишмишу як в братків, то 18,5% з капіталізацією в лідерах.

А братки-шапитошники уже кому то выплатили тот кышмыш? Ждемс, непонятно в течение какой недели то :evil: Вот Моня платит рег-но, и за пополняшки тоже 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:41

Re: ТАСКОМБАНК

Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:46

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А братки-шапитошники уже кому то выплатили тот кышмыш? Ждемс, непонятно в течение какой недели то Вот Моня платит рег-но, и за пополняшки тоже


Якщо мова про АБ-анку, то я вже перший рівень ігри "подай заявку і купи попкорн" пройшов :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:02

  Boundless написав:Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?

Вы в каком месяце карту получали? Если в октябре - то по идее да - должна быть заблокирована. Если в ноябре - то нет - как только появится у вас на дебетовой части 365 грн. они могут сразу и исчезнуть (пойти на оплату ежегодного комиса). Но гляньте статус карты в Тас2ю - "замочек" на карте висит?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:12

  Boundless написав:Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?

До 25-го ще має жити. viewtopic.php?p=4781244#p4781244
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klug
 
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