Ок. Дякую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:31
Ок. Дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:00
Re: ТАСКОМБАНК
При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:06
А якщо ще додати 0,5% кишмишу як в братків, то 18,5% з капіталізацією в лідерах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:18
Re: ТАСКОМБАНК
Та ну на ..., а жить то на что????
Там капнет 2,5к, там 2,9к , тама 2,3 и тд и тп . Не менять же доллары по пустякам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:34
А братки-шапитошники уже кому то выплатили тот кышмыш? Ждемс, непонятно в течение какой недели то Вот Моня платит рег-но, и за пополняшки тоже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:41
Re: ТАСКОМБАНК
Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?
.......
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:46
Re: ТАСКОМБАНК
Якщо мова про АБ-анку, то я вже перший рівень ігри "подай заявку і купи попкорн" пройшов
viewtopic.php?p=4784059#p4784059
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:02
Вы в каком месяце карту получали? Если в октябре - то по идее да - должна быть заблокирована. Если в ноябре - то нет - как только появится у вас на дебетовой части 365 грн. они могут сразу и исчезнуть (пойти на оплату ежегодного комиса). Но гляньте статус карты в Тас2ю - "замочек" на карте висит?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:12
До 25-го ще має жити. viewtopic.php?p=4781244#p4781244
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