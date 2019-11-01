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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:27
mihasik написав:
С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?
У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:03
klug написав: mihasik написав:
С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?
У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.
Доп.1% КБ выходного, не перекрывает бесплатную доставку в квартиру от розетки.
Придется решать через горячку.
Чтоб удостовериться о начислении, это потом нужно идти за выпиской в отделение или смс какая то прийдёт?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:07
clientage написав: jay2004 написав:
А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?
При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно
так какая теперь годовая ставочку в гривне с ежемесячной выплатой? В универсале и скотобанке 18,5%
никому не верю
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