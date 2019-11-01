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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2986298729882989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:27

  mihasik написав:С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?

У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:03

  klug написав:
  mihasik написав:С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?

У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.

Доп.1% КБ выходного, не перекрывает бесплатную доставку в квартиру от розетки.
Придется решать через горячку.
Чтоб удостовериться о начислении, это потом нужно идти за выпиской в отделение или смс какая то прийдёт?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:07

  clientage написав:
  jay2004 написав:А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?

При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно :(
так какая теперь годовая ставочку в гривне с ежемесячной выплатой? В универсале и скотобанке 18,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:34

Скажите, а сейчас работает партнерская программа по приглашению друзей оформить Б5?

Если да, где можно почитать, как она работает, и как пригласить друга?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:03

  Искатель написав:Скажите, а сейчас работает партнерская программа по приглашению друзей оформить Б5?

Если да, где можно почитать, как она работает, и как пригласить друга?

Она есть но почти не работает. Каждый раз через неделю после получения нужно звонить на горячку подавать заявки, ждать неделями и вместо 50 грн на выходе 40.25.
https://friend.tascombank.ua/
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:16

Re: ТАСКОМБАНК

Slx написав:
  Искатель написав:Скажите, а сейчас работает партнерская программа по приглашению друзей оформить Б5?

Если да, где можно почитать, как она работает, и как пригласить друга?

Она есть но почти не работает. Каждый раз через неделю после получения нужно звонить на горячку подавать заявки, ждать неделями и вместо 50 грн на выходе 40.25.
https://friend.tascombank.ua/
Налоги все не учитывают , вон моно как пролетел с последним депо под 20,15
anis
 
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