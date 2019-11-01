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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2987298829892990>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:27

  mihasik написав:С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?

У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:03

  klug написав:
  mihasik написав:С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?

У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.

Доп.1% КБ выходного, не перекрывает бесплатную доставку в квартиру от розетки.
Придется решать через горячку.
Чтоб удостовериться о начислении, это потом нужно идти за выпиской в отделение или смс какая то прийдёт?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:07

  clientage написав:
  jay2004 написав:А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?

При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше.
Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно :(
так какая теперь годовая ставочку в гривне с ежемесячной выплатой? В универсале и скотобанке 18,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:34

Скажите, а сейчас работает партнерская программа по приглашению друзей оформить Б5?

Если да, где можно почитать, как она работает, и как пригласить друга?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:03

  Искатель написав:Скажите, а сейчас работает партнерская программа по приглашению друзей оформить Б5?

Если да, где можно почитать, как она работает, и как пригласить друга?

Она есть но почти не работает. Каждый раз через неделю после получения нужно звонить на горячку подавать заявки, ждать неделями и вместо 50 грн на выходе 40.25.
https://friend.tascombank.ua/
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:16

Re: ТАСКОМБАНК

Slx написав:
  Искатель написав:Скажите, а сейчас работает партнерская программа по приглашению друзей оформить Б5?

Если да, где можно почитать, как она работает, и как пригласить друга?

Она есть но почти не работает. Каждый раз через неделю после получения нужно звонить на горячку подавать заявки, ждать неделями и вместо 50 грн на выходе 40.25.
https://friend.tascombank.ua/
Налоги все не учитывают , вон моно как пролетел с последним депо под 20,15
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:38

  Flamingo написав:
  Boundless написав:Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?

Вы в каком месяце карту получали? Если в октябре - то по идее да - должна быть заблокирована. Если в ноябре - то нет - как только появится у вас на дебетовой части 365 грн. они могут сразу и исчезнуть (пойти на оплату ежегодного комиса). Но гляньте статус карты в Тас2ю - "замочек" на карте висит?

Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід.
Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:46

Re: ТАСКОМБАНК

  KVV написав:Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)

Ооот гады :evil:
TASCOMBANK, а если я не планирую пользоваться дальше Виикой, а хочу только загасить задолженность в пределах грейса, т.е. до 25го числа, зачем же снимать абонку за сл. период?! Тырим гроши исподтишка?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:04

  clientage написав:
  KVV написав:Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)

Ооот гады :evil:
TASCOMBANK, а если я не планирую пользоваться дальше Виикой, а хочу только загасить задолженность в пределах грейса, т.е. до 25го числа, зачем же снимать абонку за сл. период?! Тырим гроши исподтишка?

Приєднуюсь. Теж маю намір загаситись і закрити чудо-юдо картку. Роз'ясніть план дій.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:17

  klug написав:
  clientage написав:Ооот гады :evil:
TASCOMBANK, а если я не планирую пользоваться дальше Виикой, а хочу только загасить задолженность в пределах грейса, т.е. до 25го числа, зачем же снимать абонку за сл. период?! Тырим гроши исподтишка?

Приєднуюсь. Теж маю намір загаситись і закрити чудо-юдо картку. Роз'ясніть план дій.

Може через касу?

А чому не плануєте, якщо не секретно?
KVV
 
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