mihasik написав:С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?
У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.
mihasik написав:С розеткой, ничего не поменялось? Платить викой онлайн не стОит? Ехать на кассу забирать?
У касі на вихідних кишмиш більший (якщо вистачає ліміту), то є причини забрати там, якщо є така можливість. Якщо знати про "особливість" роботи з Розеткою, то проблема не на стільки велика - достатньо не забути просто пнути підтримку за кілька днів, щоб вони донарахували. Схоже, що правити уже ніхто нічого не збирається.
Доп.1% КБ выходного, не перекрывает бесплатную доставку в квартиру от розетки. Придется решать через горячку. Чтоб удостовериться о начислении, это потом нужно идти за выпиской в отделение или смс какая то прийдёт?
jay2004 написав:А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?
При размещении в 200К квартальные дают цимесу на 0.07% больше чем ежемёсечные (при ручной капитализации), т.е. на 139грн (чистых) больше. Однако для некоторых рантье не получить 2500/мес, а ждать 7500/кв бывает достаточно болезненно
так какая теперь годовая ставочку в гривне с ежемесячной выплатой? В универсале и скотобанке 18,5%
Boundless написав:Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?
Вы в каком месяце карту получали? Если в октябре - то по идее да - должна быть заблокирована. Если в ноябре - то нет - как только появится у вас на дебетовой части 365 грн. они могут сразу и исчезнуть (пойти на оплату ежегодного комиса). Но гляньте статус карты в Тас2ю - "замочек" на карте висит?
Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід. Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
KVV написав:Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
Ооот гады TASCOMBANK, а если я не планирую пользоваться дальше Виикой, а хочу только загасить задолженность в пределах грейса, т.е. до 25го числа, зачем же снимать абонку за сл. период?! Тырим гроши исподтишка?
KVV написав:Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
Ооот гады TASCOMBANK, а если я не планирую пользоваться дальше Виикой, а хочу только загасить задолженность в пределах грейса, т.е. до 25го числа, зачем же снимать абонку за сл. период?! Тырим гроши исподтишка?
Приєднуюсь. Теж маю намір загаситись і закрити чудо-юдо картку. Роз'ясніть план дій.
clientage написав:Ооот гады TASCOMBANK, а если я не планирую пользоваться дальше Виикой, а хочу только загасить задолженность в пределах грейса, т.е. до 25го числа, зачем же снимать абонку за сл. период?! Тырим гроши исподтишка?
Приєднуюсь. Теж маю намір загаситись і закрити чудо-юдо картку. Роз'ясніть план дій.