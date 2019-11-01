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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:42
KVV написав:
Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід.
Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
а в договоре какая дата?
а то странно что только на вход работало.
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mephala
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