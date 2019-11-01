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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2987298829892990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:42

  KVV написав:Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід.
Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)

а в договоре какая дата?
а то странно что только на вход работало.
mephala
 
Повідомлень: 5814
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
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  #<1 ... 2987298829892990
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