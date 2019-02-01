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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2987298829892990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:42

  KVV написав:Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід.
Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)

а в договоре какая дата?
а то странно что только на вход работало.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:06

  KVV написав:А чому не плануєте, якщо не секретно?

Ну, відповідь очевидна - класична свинорильска жаба. Маю В5 з на порядок більшим лімітом ніж на Вікенді, маю ґолд від Сіми ще на два роки. Враховуючи структуру і об'єм моїх витрат, Вікенд за повну ціну не кожного місяця виходить на рентабельність. Бувають акції, коли він реально вистрілює, але тримати картку у надії, що трапиться хороша нагода виглядає не дуже далекоглядним.

Якби я був професійним свинорилом, який вміє витискати з картки максимум, то без питань продовжив би продукт, бо у межах ТАСа він уже не раз виручав, а так доведеться докласти зусиль, щоб відкрити інші продукти, які б замінили цю одну картку (враховуючи обмеження на 5 карток, очікую певні труднощі). Якщо хтось може запропонувати варіанти підвищення ліквідності Вікенда (крім оплати сусідської комуналки), то ласкаво прошу у ПП. Мій закінчується наступного місяця, до цього часу я ще у роздумах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:11

Re: ТАСКОМБАНК

Погашайте суммами меньше 365-ти гривен - должно сработать, нет?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:13

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:зачем же снимать абонку за сл. период?!


Согласно тарифов :

"Включається в суму ОМП;"
тарифы такие с 02-2019, ничче не попишешь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:15

  Goodman написав:
  clientage написав:зачем же снимать абонку за сл. период?!


Согласно тарифов :

"Включається в суму ОМП;"
тарифы такие с 02-2019, ничче не попишешь.

Адназначна гадёныши. Это ж не просрочка, эта услуга ещё НЕ предоставлена :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2987298829892990
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