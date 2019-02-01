а в договоре какая дата?
а то странно что только на вход работало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:42
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:06
Ну, відповідь очевидна - класична свинорильска жаба. Маю В5 з на порядок більшим лімітом ніж на Вікенді, маю ґолд від Сіми ще на два роки. Враховуючи структуру і об'єм моїх витрат, Вікенд за повну ціну не кожного місяця виходить на рентабельність. Бувають акції, коли він реально вистрілює, але тримати картку у надії, що трапиться хороша нагода виглядає не дуже далекоглядним.
Якби я був професійним свинорилом, який вміє витискати з картки максимум, то без питань продовжив би продукт, бо у межах ТАСа він уже не раз виручав, а так доведеться докласти зусиль, щоб відкрити інші продукти, які б замінили цю одну картку (враховуючи обмеження на 5 карток, очікую певні труднощі). Якщо хтось може запропонувати варіанти підвищення ліквідності Вікенда (крім оплати сусідської комуналки), то ласкаво прошу у ПП. Мій закінчується наступного місяця, до цього часу я ще у роздумах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:11
Re: ТАСКОМБАНК
Погашайте суммами меньше 365-ти гривен - должно сработать, нет?
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:13
Re: ТАСКОМБАНК
Согласно тарифов :
"Включається в суму ОМП;"
тарифы такие с 02-2019, ничче не попишешь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:15
Адназначна гадёныши. Это ж не просрочка, эта услуга ещё НЕ предоставлена
... делайте хоть что-нибудь!
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