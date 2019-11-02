Boundless написав:Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?
Вы в каком месяце карту получали? Если в октябре - то по идее да - должна быть заблокирована. Если в ноябре - то нет - как только появится у вас на дебетовой части 365 грн. они могут сразу и исчезнуть (пойти на оплату ежегодного комиса). Но гляньте статус карты в Тас2ю - "замочек" на карте висит?
Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід. Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
В пятницу пополнял СЕПом на 2909 Викенд. Сумма пополнения на 365 грн меньше в итоге оказалась. Карту получал 29.11.