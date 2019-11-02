ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:38
KVV написав: Flamingo написав: Boundless написав:
Я правильно понимаю, что если с меня не сняли 365 грн, то Вика уже заболочена?
Вы в каком месяце карту получали? Если в октябре - то по идее да - должна быть заблокирована. Если в ноябре - то нет - как только появится у вас на дебетовой части 365 грн. они могут сразу и исчезнуть (пойти на оплату ежегодного комиса). Но гляньте статус карты в Тас2ю - "замочек" на карте висит?
Отримував 13.11.18 і вже сьогодні 02.11.19 Віка працювала тільки на вхід.
Через пімпу закінув 490 грн для погашення кредиту, але тільки 125 загасилось, відповідно 365 пішло на абонку(в операціях суми 365 очікувано немає)
В пятницу пополнял СЕПом на 2909 Викенд. Сумма пополнения на 365 грн меньше в итоге оказалась. Карту получал 29.11.
Fylhtq
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:56
klug написав:
Вікенд за повну ціну не кожного місяця виходить на рентабельність.
Викенд за 1грн в сутки,отбивается на раз. Ну если, конечно, целый год не пользоваться...
mihasik
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:59
Искатель, приглашающая сторона на сайте вносить инфо друга, которому надо оформить карту. Друг должен быть в курсе что за карта...
MASolomko
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:14
Fylhtq написав:
В пятницу пополнял СЕПом на 2909 Викенд. Сумма пополнения на 365 грн меньше в итоге оказалась. Карту получал 29.11.
Ого, совсем сурово.
Выходит, чтоб в декабре не попасть на абонплату нужно 29 ноября лимит полностью загасить.
dengon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:19
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:54
а 3% по уІкендам?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:15
Banki написав:
а 3% по уІкендам?
А смысл?
Можно покатегорийный пасьянс из других практически бесплатных карт собрать, где в среднем выйдет больше 3%.
Можно взять Альфу Travel с 3% грязными всю неделю, но за 150/год и с доп. плюшками.
dengon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:28
У меня в отопительный сезон wc отбивает с головой свою абонплату. С другими тратами и за пару месяцев.
anis
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:29
anis написав:
У меня в отопительный сезон wc отбивает с головой свою абонплату. С другими тратами и за пару месяцев.
Это ваш частный случай. У меня для коммуналки есть более выгодная карта.
Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.
dengon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:35
dengon написав: anis написав:
У меня в отопительный сезон wc отбивает с головой свою абонплату. С другими тратами и за пару месяцев.
Это ваш частный случай. У меня для коммуналки есть более выгодная карта.
Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.
В личку не поделитесь вариантом?
anis
Повідомлень: 1972
З нами з: 22.11.15
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