Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,6% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:07
Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,6% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
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