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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2989299029912992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:07

  dengon написав:Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.

Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,6% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
Vorlon
 
Повідомлень: 7404
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 738 раз.
 
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  #<1 ... 2989299029912992
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