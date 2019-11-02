RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2989299029912992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:07

  dengon написав:Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.

Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,4% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 03 лис, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 7404
З нами з: 14.06.13
Подякував: 367 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:14

  Vorlon написав:
  dengon написав:Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.

Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,6% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.

Вообще-то не 0.6, а 0.4 :)
Но соглашусь что Вика лучше.
Лично для меня стоит каждой уплаченной гривны
curiousobro
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:03

Re: ТАСКОМБАНК

У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?
Kevin
 
Повідомлень: 235
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26

  Vorlon написав:
  dengon написав:Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.

Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,4% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.

ну каждому свое.
кому лучше 1%-2% по Б5 каждый месяц а кому 2,4% но чуть попозжа :mrgreen:
подгадывать траты на выхи по вике тоже не совсем удобно. акция бывает тут и сейчас :mrgreen:

ЗЫ
кстати я прикидывал что если не забирать в течении года фантики то 2,4% превращается в 2,2%
Востаннє редагувалось mephala в Нед 03 лис, 2019 17:55, всього редагувалось 3 разів.
mephala
 
Повідомлень: 5821
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26

  Kevin написав:У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?

выходной день, не раньше чем завтра
Hack-Stock
 
Повідомлень: 267
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:34

  Hack-Stock написав:
  Kevin написав:У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?

выходной день, не раньше чем завтра


В выходной день также должны быстро заходить деньги.
Kevin
 
Повідомлень: 235
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:47

  Kevin написав:
  Hack-Stock написав:
  Kevin написав:У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?

выходной день, не раньше чем завтра


В выходной день также должны быстро заходить деньги.

до 30 мин бывают задержки
А хоть какаянить СМСка была?
А мож на погашение абонки 365грн ушло?
А задолженность ваащето была по карте?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29473
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2989299029912992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, ramaz, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7525)
03.11.2019 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.