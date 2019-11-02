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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:07
dengon написав:
Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.
Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,4% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 03 лис, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 15:14
Vorlon написав: dengon написав:
Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.
Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,6% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
Вообще-то не 0.6, а 0.4
Но соглашусь что Вика лучше.
Лично для меня стоит каждой уплаченной гривны
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curiousobro
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:03
У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?
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Kevin
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26
Vorlon написав: dengon написав:
Опять же, 2% Weekend против 2,4% Альфа Travel при более чем двукратной разнице в абонплате. Есть над чем подумать.
Ага - это если вы постоянно в автобусах, поездах, самолётах. Ждать по полгода возможности вывести накопленное (и всё равно точно не подгадаешь чтобы вывести прямо всё) из-за 0,4% - да ну его нафиг! Не вижу никакого смысла.
ну каждому свое.
кому лучше 1%-2% по Б5 каждый месяц а кому 2,4% но чуть попозжа
подгадывать траты на выхи по вике тоже не совсем удобно. акция бывает тут и сейчас
ЗЫ
кстати я прикидывал что если не забирать в течении года фантики то 2,4% превращается в 2,2%
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 03 лис, 2019 17:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26
Kevin написав:
У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?
выходной день, не раньше чем завтра
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:34
Hack-Stock написав: Kevin написав:
У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?
выходной день, не раньше чем завтра
В выходной день также должны быстро заходить деньги.
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Kevin
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:47
Kevin написав: Hack-Stock написав: Kevin написав:
У всех деньги на кредитный счёт Weekend Card до сих пор не зачислены?
выходной день, не раньше чем завтра
В выходной день также должны быстро заходить деньги.
до 30 мин бывают задержки
А хоть какаянить СМСка была?
А мож на погашение абонки 365грн ушло?
А задолженность ваащето была по карте?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 лис, 2019 18:27
dengon написав: Banki написав:
а 3% по уІкендам?
А смысл?
Можно покатегорийный пасьянс из других практически бесплатных карт собрать, где в среднем выйдет больше 3%.
Можно взять Альфу Travel с 3% грязными всю неделю, но за 150/год и с доп. плюшками.
ну пасьянс я и сам могу сложить) и джокера от симы в 7%КБ , вотпрос не в том был , или это так чтобы линейку достать и померяться ?
пост то был в контексет коллеги clientage и его расчете абонки вики и КБ, с чем я полностью согласен но с оговоркой что по вике не только 2% но и 3% бывает
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:52
clientage написав:
до 30 мин бывают задержки
А хоть какаянить СМСка была?
А мож на погашение абонки 365грн ушло?
А задолженность ваащето была по карте?
Задержка более 6 часов. СМС про зачисление была. Просроченной задолжности не было. Про начисление абонки СМС не было. По карте другого банка -
Сплата кредиту (в выписке TAS2U).
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Kevin
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:54
Kevin Погашали в ноль или больше кидали? Если в ноль, то есть ли не проведённые по счёту траты?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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