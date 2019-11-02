Додано: Нед 03 лис, 2019 18:27

dengon написав: Banki написав: а 3% по уІкендам? а 3% по уІкендам?

А смысл?

Можно покатегорийный пасьянс из других практически бесплатных карт собрать, где в среднем выйдет больше 3%.

Можно взять Альфу Travel с 3% грязными всю неделю, но за 150/год и с доп. плюшками. А смысл?Можно покатегорийный пасьянс из других практически бесплатных карт собрать, где в среднем выйдет больше 3%.Можно взять Альфу Travel с 3% грязными всю неделю, но за 150/год и с доп. плюшками.

ну пасьянс я и сам могу сложить) и джокера от симы в 7%КБ , вотпрос не в том был , или это так чтобы линейку достать и померяться ?пост то был в контексет коллеги clientage и его расчете абонки вики и КБ, с чем я полностью согласен но с оговоркой что по вике не только 2% но и 3% бывает