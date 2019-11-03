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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:05

  Фантом написав:Kevin Погашали в ноль или больше кидали? Если в ноль, то есть ли не проведённые по счёту траты?


Кинул 1 грн. Все проводки на карте были проведены. Кредитный лимит весь использован.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:13

  Kevin написав:
  Фантом написав:Kevin Погашали в ноль или больше кидали? Если в ноль, то есть ли не проведённые по счёту траты?


Кинул 1 грн. Все проводки на карте были проведены. Кредитный лимит весь использован.


Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:05

  Фантом написав:Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?


Данная проблема наблюдается при любой сумме (как при платеже меньше минимальной суммы платежа, так и при платеже больше минимальной суммы платежа).

Абонплата 365 грн д.б. в декабре.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:08

  Kevin написав:
  Фантом написав:Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?


Данная проблема наблюдается при любой сумме (как при платеже меньше минимальной суммы платежа, так и при платеже больше минимальной суммы платежа).

Абонплата 365 грн д.б. в декабре.

Ви у вечері ще пробували чи мається на увазі, що досі не дійшли денні суми погашення. Я гасився з картки іншого банку після 19-ї та після 20-ї - обидві суми зайшли у звичайному темпі. Схоже, що у ТАСьки до вас персональна неприязнь, можливо потрібно замовити доставку квітів і цукерок на робоче місце пані Дар’ї.
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