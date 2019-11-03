Кинул 1 грн. Все проводки на карте были проведены. Кредитный лимит весь использован.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:05
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:13
Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:05
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:08
Ви у вечері ще пробували чи мається на увазі, що досі не дійшли денні суми погашення. Я гасився з картки іншого банку після 19-ї та після 20-ї - обидві суми зайшли у звичайному темпі. Схоже, що у ТАСьки до вас персональна неприязнь, можливо потрібно замовити доставку квітів і цукерок на робоче місце пані Дар’ї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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