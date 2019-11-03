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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:05
Фантом написав:Kevin
Погашали в ноль или больше кидали? Если в ноль, то есть ли не проведённые по счёту траты?
Кинул 1 грн. Все проводки на карте были проведены. Кредитный лимит весь использован.
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Kevin
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:13
Kevin написав: Фантом написав:Kevin
Погашали в ноль или больше кидали? Если в ноль, то есть ли не проведённые по счёту траты?
Кинул 1 грн. Все проводки на карте были проведены. Кредитный лимит весь использован.
Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:05
Фантом написав:
Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?
Данная проблема наблюдается при любой сумме (как при платеже меньше минимальной суммы платежа, так и при платеже больше минимальной суммы платежа).
Абонплата 365 грн д.б. в декабре.
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Kevin
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Додано: Пон 04 лис, 2019 00:08
Kevin написав: Фантом написав:
Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?
Данная проблема наблюдается при любой сумме (как при платеже меньше минимальной суммы платежа, так и при платеже больше минимальной суммы платежа).
Абонплата 365 грн д.б. в декабре.
Ви у вечері ще пробували чи мається на увазі, що досі не дійшли денні суми погашення. Я гасився з картки іншого банку після 19-ї та після 20-ї - обидві суми зайшли у звичайному темпі. Схоже, що у ТАСьки до вас персональна неприязнь, можливо потрібно замовити доставку квітів і цукерок на робоче місце пані Дар’ї.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:13
Нагадайте, як правильно перевипустити WeekEnd. Закінчується в цьому місяці. Абонка ще не знімалася, бо нараховується в грудні.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:41
klug написав: Kevin написав: Фантом написав:
Тогда вобще не понятно. Абонплата когда?
Данная проблема наблюдается при любой сумме (как при платеже меньше минимальной суммы платежа, так и при платеже больше минимальной суммы платежа).
Абонплата 365 грн д.б. в декабре.
Ви у вечері ще пробували чи мається на увазі, що досі не дійшли денні суми погашення. Я гасився з картки іншого банку після 19-ї та після 20-ї - обидві суми зайшли у звичайному темпі. Схоже, що у ТАСьки до вас персональна неприязнь, можливо потрібно замовити доставку квітів і цукерок на робоче місце пані Дар’ї.
Вечером пробовал. Суммы не зашли.
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Kevin
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