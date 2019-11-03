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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2991299229932994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:02

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  Faceless написав:
Кочевник написав:Нагадайте, як правильно перевипустити WeekEnd. Закінчується в цьому місяці. Абонка ще не знімалася, бо нараховується в грудні.
Я просто за нею у відділення зайшов, смс була, що вже на місці
А заказывали перевыпуск или сама перевыпустилась?
Кажется сама. А Б5 - приходилось заказывать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:03

  GrafBV написав:Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,

А де запрашивать надо, в отделении?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:06

  Ferlakur написав:
  GrafBV написав:Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,

А де запрашивать надо, в отделении?

Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:18

  GrafBV написав:
  Ferlakur написав:
  GrafBV написав:Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,

А де запрашивать надо, в отделении?

Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.

Навіщо??? :shock:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:59

  GrafBV написав:
  Ferlakur написав:
  GrafBV написав:Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,

А де запрашивать надо, в отделении?

Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.


Зачем? Прекрасно повысил кредлимит с почти "высушенной" викой.
Setta
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