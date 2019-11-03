|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:02
clientage написав: Faceless написав:
Кочевник написав:Нагадайте, як правильно перевипустити WeekEnd. Закінчується в цьому місяці. Абонка ще не знімалася, бо нараховується в грудні.
Я просто за нею у відділення зайшов, смс була, що вже на місці
А заказывали перевыпуск или сама перевыпустилась?
Кажется сама. А Б5 - приходилось заказывать
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25857
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1128 раз.
- Подякували: 6063 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:03
GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3178
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:06
Ferlakur написав: GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1375
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:18
GrafBV написав: Ferlakur написав: GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
Навіщо???
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:59
GrafBV написав: Ferlakur написав: GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
Зачем? Прекрасно повысил кредлимит с почти "высушенной" викой.
-
Setta
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|