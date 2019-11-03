ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:02
clientage написав: Faceless написав: Кочевник написав:Нагадайте, як правильно перевипустити WeekEnd. Закінчується в цьому місяці. Абонка ще не знімалася, бо нараховується в грудні.
Я просто за нею у відділення зайшов, смс була, що вже на місці
А заказывали перевыпуск или сама перевыпустилась?
Кажется сама. А Б5 - приходилось заказывать
Faceless
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:03
GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ferlakur
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:06
Ferlakur написав: GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
GrafBV
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:18
GrafBV написав: Ferlakur написав: GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
Навіщо???
Кочевник
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:59
GrafBV написав: Ferlakur написав: GrafBV написав:
Смотрю какие тут страсти по WC...
Докладываю, если кому интересно.
31.10 погасил Вику в 0 и запросил повышения лимита с 5 до 15тыс грн,
А де запрашивать надо, в отделении?
Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.
Зачем? Прекрасно повысил кредлимит с почти "высушенной" викой.
Setta
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:25
Добрый день
был сегодня на Б.Васильковской 132, с целью оформить В5 MasterCard World Contactless по акции за 0грн. до 10.11.2019 включно. Сидит девочка, менеджер-вбивщица в режиме "вахтёра", ничего нормально объяснить не может. Напарила в договоре страховку от которой можно отказаться потом, написав ещё какую-то бумажку. По кешбеку грит, 2% в кред лимит, но только за супмаркеты и заправку. Это нормально вообще?
Savage Mind
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:39
Savage Mind написав:
Добрый день
был сегодня на Б.Васильковской 132, с целью оформить В5 MasterCard World Contactless по акции за 0грн. до 10.11.2019 включно.
Сидит девочка, менеджер-вбивщица в режиме "вахтёра", ничего нормально объяснить не может.
Напарила в договоре страховку от которой можно отказаться потом, написав ещё какую-то бумажку.
По кешбеку грит, 2% в кред лимит, но только за супмаркеты и заправку.
Это нормально вообще?
Доброго дня, рекомендуэмо ознайомитись з діючими умовами програми лояльності за посиланням :
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 05.2019_(1
).pdf
З працівниками відділення буде проведено інструктаж стосовно умов програми лояльності.
TASCOMBANK
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:39
А что за акция по Б5 можно уточнить?
anis
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:45
anis написав:
А что за акция по Б5 можно уточнить?
Добрый день, оформление основной карты к счёту MasterCard World Contactless не тарифицируется до 10.11.2019 (включительно)
TASCOMBANK
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:53
TASCOMBANK написав: anis написав:
А что за акция по Б5 можно уточнить?
Добрый день, оформление основной карты к счёту MasterCard World Contactless не тарифицируется до 10.11.2019 (включительно)
Если есть карта Б5 магнитная , можно получить по акции, или нужно ее закрыть. И заново открывать Б5 безконтакт?
anis
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