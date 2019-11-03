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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:59
anis написав:
И заново открывать Б5 безконтакт?
Через скоринг! Я боюсь
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 04 лис, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:59
anis
Ну вы рисковый человек закрывать Б5 с лимитом
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Vorlon
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:03
Vorlon написав:anis
Ну вы рисковый человек закрывать Б5 с лимитом
Да там лимит не большой и я пользуюсь ей намного меньше чем Викой
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:04
А подскажите перевыпуск Б5 по сроку платный на Магнитке 50?
И по акции бесконтакт выпуск 0, а перевыпуск по сроку будет уже платный! 150
Востаннє редагувалось anis
в Пон 04 лис, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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anis
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:05
anis написав: TASCOMBANK написав: anis написав:
А что за акция по Б5 можно уточнить?
Добрый день, оформление основной карты к счёту MasterCard World Contactless не тарифицируется до 10.11.2019 (включительно)
Если есть карта Б5 магнитная , можно получить по акции, или нужно ее закрыть. И заново открывать Б5 безконтакт?
Чтоб получить безконтакт гасил магнитку в ноль. Закрытие. Открытие безконтакта. Лимит дали тот-же 1к. Просил 10к. При том, что у Привата лимит 50к, у Мони - 60к, у братков - 98к. Ничего, прорвёмся
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Vial
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:20
Vial написав:
При том, что у Привата лимит 50к, у Мони - 60к, у братков - 98к. Ничего, прорвёмся
Думаю, что пока не убьёте одну из кредиток - ничего хорошего у вас не будет. Я ни одну из трёх названных не использую (не вижу смысла).
Зато на Б5 лимит по максимуму
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Vorlon
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