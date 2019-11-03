RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2992299329942995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:59

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:И заново открывать Б5 безконтакт?

Через скоринг! Я боюсь :shock:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 04 лис, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29489
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3409 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:59

anis
Ну вы рисковый человек закрывать Б5 с лимитом :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 7407
З нами з: 14.06.13
Подякував: 367 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:03

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:anis
Ну вы рисковый человек закрывать Б5 с лимитом :mrgreen:
Да там лимит не большой и я пользуюсь ей намного меньше чем Викой
anis
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:04

Re: ТАСКОМБАНК

А подскажите перевыпуск Б5 по сроку платный на Магнитке 50?
И по акции бесконтакт выпуск 0, а перевыпуск по сроку будет уже платный! 150
Востаннє редагувалось anis в Пон 04 лис, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
anis
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:05

  anis написав:
TASCOMBANK написав:
  anis написав:А что за акция по Б5 можно уточнить?


Добрый день, оформление основной карты к счёту MasterCard World Contactless не тарифицируется до 10.11.2019 (включительно)
Если есть карта Б5 магнитная , можно получить по акции, или нужно ее закрыть. И заново открывать Б5 безконтакт?

Чтоб получить безконтакт гасил магнитку в ноль. Закрытие. Открытие безконтакта. Лимит дали тот-же 1к. Просил 10к. При том, что у Привата лимит 50к, у Мони - 60к, у братков - 98к. Ничего, прорвёмся :D
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 15.09.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:20

  Vial написав:При том, что у Привата лимит 50к, у Мони - 60к, у братков - 98к. Ничего, прорвёмся

Думаю, что пока не убьёте одну из кредиток - никуда вы не прорвётесь. Я ни одну из трёх названных не использую (не вижу смысла). Тем более мой "любимый" примат.

Зато на Б5 лимит по максимуму 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 7407
З нами з: 14.06.13
Подякував: 367 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:33

  anis написав:
TASCOMBANK написав:
  anis написав:А что за акция по Б5 можно уточнить?


Добрый день, оформление основной карты к счёту MasterCard World Contactless не тарифицируется до 10.11.2019 (включительно)
Если есть карта Б5 магнитная , можно получить по акции, или нужно ее закрыть. И заново открывать Б5 безконтакт?


К тому же счету бесплатно выпустить нельзя. Необходимо открывать новый для бесплатного выпуска карты.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:43

  Vial написав:
  anis написав:
TASCOMBANK написав:
Добрый день, оформление основной карты к счёту MasterCard World Contactless не тарифицируется до 10.11.2019 (включительно)
Если есть карта Б5 магнитная , можно получить по акции, или нужно ее закрыть. И заново открывать Б5 безконтакт?

Чтоб получить безконтакт гасил магнитку в ноль. Закрытие. Открытие безконтакта. Лимит дали тот-же 1к. Просил 10к. При том, что у Привата лимит 50к, у Мони - 60к, у братков - 98к. Ничего, прорвёмся :D


Но зачем так мучиться, если обычные карты без проблем превращаются в бесконтакт при помощи NFC в телефоне?
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 709
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:53

Re: ТАСКОМБАНК

Час стоять в очереди в кассу - это полная катастрофа
diagnostika
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 05.09.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:21

  Setta написав:
  GrafBV написав:
  Ferlakur написав:А де запрашивать надо, в отделении?

Ходил в отделение. Предварительно нужно загасить в 0.


Зачем? Прекрасно повысил кредлимит с почти "высушенной" викой.

Сказали так в отделении, с учетом того что тас меня лимитами и так раньше не жаловал, не стал спорить.
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 26.12.13
Подякував: 85 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2992299329942995
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Hack-Stock, klug, Stringer, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78316)
04.11.2019 18:14
EximBonus Bot (753)
04.11.2019 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.