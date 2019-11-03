Т.е. доллары/евро, кому надо, могут оформить с бесплатным бесконтактом?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:37
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:46
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:00
Re: ТАСКОМБАНК
Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:36
ТАСКОМБАНК
Как можно подключить карту таскомбанка (конкретно Плативку) к платежной системе PayPal, если по карте не подключено платное смс-информирование ?
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur, ingtrans, la9, Ой+, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|