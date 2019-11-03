RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2993299429952996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:37

  TASCOMBANK написав:К тому же счету бесплатно выпустить нельзя. Необходимо открывать новый для бесплатного выпуска карты.

Т.е. доллары/евро, кому надо, могут оформить с бесплатным бесконтактом?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:46

  wig написав:
  TASCOMBANK написав:К тому же счету бесплатно выпустить нельзя. Необходимо открывать новый для бесплатного выпуска карты.

Т.е. доллары/евро, кому надо, могут оформить с бесплатным бесконтактом?


Да, при условии что это основная карта к счету. (новый счёт)
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?
KVV
 
Повідомлень: 205
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:36

ТАСКОМБАНК

Как можно подключить карту таскомбанка (конкретно Плативку) к платежной системе PayPal, если по карте не подключено платное смс-информирование ?
J0va
 
Повідомлень: 168
З нами з: 01.11.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:29

  KVV написав:Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?

Сказали же, можно не закрывать, а открыть в другой валюте.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

  J0va написав:Как можно подключить карту таскомбанка (конкретно Плативку) к платежной системе PayPal, если по карте не подключено платное смс-информирование ?

Взять и зарегить карту в "палке"
СМС-информирование и 3дс - по идее разные вещи. По крайней мере осуществлять интернет платежи с пластинки по которой не подключено смс-информирование можно
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:52

Re: ТАСКОМБАНК

Казалось бы разные.. но я вот на сибовской карте отключил СМС, и при заказе на сайте, где обычно Вика отправлялась на 3д, провел оплату просто данными карты, без отп пароля..
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2993299429952996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.