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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:37
TASCOMBANK написав:
К тому же счету бесплатно выпустить нельзя. Необходимо открывать новый для бесплатного выпуска карты.
Т.е. доллары/евро, кому надо, могут оформить с бесплатным бесконтактом?
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wig
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:46
wig написав: TASCOMBANK написав:
К тому же счету бесплатно выпустить нельзя. Необходимо открывать новый для бесплатного выпуска карты.
Т.е. доллары/евро, кому надо, могут оформить с бесплатным бесконтактом?
Да, при условии что это основная карта к счету. (новый счёт)
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TASCOMBANK
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:00
Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?
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KVV
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:36
Как можно подключить карту таскомбанка (конкретно Плативку) к платежной системе PayPal, если по карте не подключено платное смс-информирование ?
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J0va
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:29
KVV написав:
Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?
Сказали же, можно не закрывать, а открыть в другой валюте.
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wig
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33
J0va написав:
Как можно подключить карту таскомбанка (конкретно Плативку) к платежной системе PayPal, если по карте не подключено платное смс-информирование ?
Взять и зарегить карту в "палке"
СМС-информирование и 3дс - по идее разные вещи. По крайней мере осуществлять интернет платежи с пластинки по которой не подключено смс-информирование можно
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Flamingo
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:52
Казалось бы разные.. но я вот на сибовской карте отключил СМС, и при заказе на сайте, где обычно Вика отправлялась на 3д, провел оплату просто данными карты, без отп пароля..
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Alex_ki
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