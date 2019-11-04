Т.е. доллары/евро, кому надо, могут оформить с бесплатным бесконтактом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:37
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:46
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:00
Re: ТАСКОМБАНК
Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:36
ТАСКОМБАНК
Как можно подключить карту таскомбанка (конкретно Плативку) к платежной системе PayPal, если по карте не подключено платное смс-информирование ?
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:29
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33
Re: ТАСКОМБАНК
Взять и зарегить карту в "палке"
СМС-информирование и 3дс - по идее разные вещи. По крайней мере осуществлять интернет платежи с пластинки по которой не подключено смс-информирование можно
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:52
Re: ТАСКОМБАНК
Казалось бы разные.. но я вот на сибовской карте отключил СМС, и при заказе на сайте, где обычно Вика отправлялась на 3д, провел оплату просто данными карты, без отп пароля..
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:28
А вот взял и зарегил карту. А подтвердить ее не могу из-за якобы отсутствия смс-информирования. Горячая линия без него прозреть не может. Вот во всех других банках прекрасно видят информационное сообщение, сопровождающее блокировку суммы, а в Тасе ну никак, до тех пор пока им мзду не заплатишь.
Потому и спрашиваю, как полноценно подвязать карту к PayPal и без покупки всяких лишних "ненавязчивых" сервисов ?
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:20
J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.
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