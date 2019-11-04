Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.
По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально.
Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.