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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2994299529962997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 01:09

  Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.

Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.

По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально.
Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.
Востаннє редагувалось J0va в Вів 05 лис, 2019 01:19, всього редагувалось 1 раз.
J0va
 
Повідомлень: 171
З нами з: 01.11.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 01:17

  klug написав:Подивіться у ТАС2Ю - у описі транcакції має бути ваш VCODE.


Смотрел - нет там. Там только сумма, комиссия, дата. Поле информации от того кто выставляет платеж Тас2Ю туда не транслирует.
J0va
 
Повідомлень: 171
З нами з: 01.11.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2994299529962997
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