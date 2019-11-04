Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.
Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.
По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально. Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.
Востаннє редагувалось J0va в Вів 05 лис, 2019 01:19, всього редагувалось 1 раз.
Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.
Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.
По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально. Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.
Доброе утро, подскажите пожалуйста, ваш вопрос ещё актуален? Если актуален, предоставьте пожалуйста Ваше ФИО, контактный номер телефона, и последние 4 цифры вашей карты, мы проанализируем вашу ситуацию. Спасибо!
Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.
Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.
Доброе утро, подскажите пожалуйста, ваш вопрос ещё актуален? Если актуален, предоставьте пожалуйста Ваше ФИО, контактный номер телефона, и последние 4 цифры вашей карты, мы проанализируем вашу ситуацию. Спасибо!
TASCOMBANK написав:Доброе утро, подскажите пожалуйста, ваш вопрос ещё актуален? Если актуален, предоставьте пожалуйста Ваше ФИО, контактный номер телефона, и последние 4 цифры вашей карты, мы проанализируем вашу ситуацию. Спасибо!
А вы разве не в курсе что ваша чудная линия регулярно отказывается называть код из описания операции по карте клиента? Думаю что в курсе. Вы ж еще все это объсняете заботой о клиенте.
Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5… 1) По акции выдают именную? 2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои? 3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?