Додано: Вів 05 лис, 2019 01:09

Дядя Дима написав: J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали. Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.

Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же -нужно подключить, чтобыувидели.По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально.Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.