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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2995299629972998>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 01:09

  Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.

Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.

По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально.
Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.
Востаннє редагувалось J0va в Вів 05 лис, 2019 01:19, всього редагувалось 1 раз.
J0va
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 01:17

  klug написав:Подивіться у ТАС2Ю - у описі транcакції має бути ваш VCODE.


Смотрел - нет там. Там только сумма, комиссия, дата. Поле информации от того кто выставляет платеж Тас2Ю туда не транслирует.
J0va
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:33

  wig написав:
  KVV написав:Якщо є В5 і Пудра закривати доведеться обидві для отримання безконтактної В5? Чи можна тільки В5?

Сказали же, можно не закрывать, а открыть в другой валюте.

В5 в грн і відкрити теж хочу В5 в грн тільки прокачану з контактлесс
Яка друга валюта?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:11

  J0va написав:
  Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.

Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.

По-моему это как-то бредово - мне нужно от банка подтверждение моей операции, а мне навязывают подключение функции дополнительного информирования, которая мне, в платной форме, нафиг нужна. Получается банк ограничивает меня в использовании собственных средств. Это уже принципиально.
Я что-то не встречал таких условий в описании Плативки - что карту нельзя использовать в PayPal или других платежных системах, если на ней нет смс-информирования.


Доброе утро, подскажите пожалуйста, ваш вопрос ещё актуален?
Если актуален, предоставьте пожалуйста Ваше ФИО, контактный номер телефона, и последние 4 цифры вашей карты, мы проанализируем вашу ситуацию.
Спасибо!
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:12

  TASCOMBANK написав:
  J0va написав:
  Дядя Дима написав:J0va Я бы пробовал ещё в "другую" смену звонить.Так как был в подобной ситуации .Однако вязал Б5 и тогда просто смсы не ходили вообще ни какие.Но в конечном итоге продиктовали.

Дядя Дима Спасибо за совет, но этот вариант я уже прокатал ранее. По-первому звонку показалось, что горячая не вполне компетентна и слегка уперта. Но во второй звонок прозвучало в общем-то то же - мне нужно подключить, чтобы они увидели.



Доброе утро, подскажите пожалуйста, ваш вопрос ещё актуален?
Если актуален, предоставьте пожалуйста Ваше ФИО, контактный номер телефона, и последние 4 цифры вашей карты, мы проанализируем вашу ситуацию.
Спасибо!


**В личные сообщения.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:21

  TASCOMBANK написав:Доброе утро, подскажите пожалуйста, ваш вопрос ещё актуален?
Если актуален, предоставьте пожалуйста Ваше ФИО, контактный номер телефона, и последние 4 цифры вашей карты, мы проанализируем вашу ситуацию.
Спасибо!


А вы разве не в курсе что ваша чудная линия регулярно отказывается называть код из описания операции по карте клиента?
Думаю что в курсе.
Вы ж еще все это объсняете заботой о клиенте. :?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:54

Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5…
1) По акции выдают именную?
2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои?
3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:05

Re: ТАСКОМБАНК

Окончательно запутали меня с Б5...
В условиях написано,что кишмиш 1% со своих
2% с кредитных на любые траты.Так ведь ?
Пользуюсь кредитными - в магазине 2%, в кафе 1%
Что за?..
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:06

  Rack написав:Окончательно запутали меня с Б5...
В условиях написано,что кишмиш 1% со своих
2% с кредитных
Пользуюсь кредитными - в магазине 2%, в кафе 1%
Что за?..

ДО 2% с кредитных. 2% будет с кредитных в супермаркетах и АЗС, остальное 1%
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:08

Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?
Rack
 
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