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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2995299629972998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:11

  la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5…
1) По акции выдают именную?
2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои?
3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?


Добрый день.
1) Да.
2) 1% если Б5
3) Да.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:11

  Rack написав:Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?

https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:18

  Faceless написав:
  Rack написав:Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?

https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз

Здесь
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
Карти - Велика п"ятірка - Документи.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:
  Rack написав:Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?

https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз

Здесь
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
Карти - Велика п"ятірка - Документи.

у меня выдает - 404 Not Found
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20

  la9 написав:у меня выдает - 404 Not Found

Поправил.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 2995299629972998
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