ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:11
la9 написав:
Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5…
1) По акции выдают именную?
2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои?
3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf
– выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
Добрый день.
1) Да.
2) 1% если Б5
3) Да.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:11
Rack написав: Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?
https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз
Faceless
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:18
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20
у меня выдает - 404 Not Found
la9
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20
la9 написав:
у меня выдает - 404 Not Found
Поправил.
Ferlakur
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