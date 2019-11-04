la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5… 1) По акции выдают именную? 2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои? 3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
Savage Mind написав:Добрый день был сегодня на Б.Васильковской 132, с целью оформить В5 MasterCard World Contactless по акции за 0грн. до 10.11.2019 включно. Сидит девочка, менеджер-вбивщица в режиме "вахтёра", ничего нормально объяснить не может. Напарила в договоре страховку от которой можно отказаться потом, написав ещё какую-то бумажку. По кешбеку грит, 2% в кред лимит, но только за супмаркеты и заправку. Это нормально вообще?
З працівниками відділення буде проведено інструктаж стосовно умов програми лояльності.
Спасибо! Ознакомился. В результате эпопеи по открытию карты пришла СМС что кредитный лимит аж 0 грн. Нафига это спрашивается надо? Куча прозвонов с кал центра.. Кредитная карта с 0 лимитом??? Серьёзно???
Сегодня сами подняли к.лимит по Б5 на 10к (было 50, на время оформления макс сумма по регламентам для ФОП). Впервые за год. Один раз специально "выпадал" из грейса. Перед этим где-то полторы недели назад от Таси был запрос на мониторинг клиента в УБКИ. Вика без изменений (10к).