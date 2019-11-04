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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2995299629972998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:11

  la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5…
1) По акции выдают именную?
2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои?
3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?


Добрый день.
1) Да.
2) 1% если Б5
3) Да.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:11

  Rack написав:Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?

https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:18

  Faceless написав:
  Rack написав:Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?

https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз

Здесь
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
Карти - Велика п"ятірка - Документи.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:
  Rack написав:Faceless
спасибо
ЗЫ где ,блин, это написано?

https://old.tascombank.ua/documents/oficial_umovy_program_zaochadjuy_na_pokupkah_010519.pdf
Где они спрятали это в новой версии сайта - хз

Здесь
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
Карти - Велика п"ятірка - Документи.

у меня выдает - 404 Not Found
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20

  la9 написав:у меня выдает - 404 Not Found

Поправил.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:26

  TASCOMBANK написав:
  Savage Mind написав:Добрый день
был сегодня на Б.Васильковской 132, с целью оформить В5 MasterCard World Contactless по акции за 0грн. до 10.11.2019 включно.
Сидит девочка, менеджер-вбивщица в режиме "вахтёра", ничего нормально объяснить не может.
Напарила в договоре страховку от которой можно отказаться потом, написав ещё какую-то бумажку.
По кешбеку грит, 2% в кред лимит, но только за супмаркеты и заправку.
Это нормально вообще?


Доброго дня, рекомендуэмо ознайомитись з діючими умовами програми лояльності за посиланням : https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 05.2019_(1).pdf

З працівниками відділення буде проведено інструктаж стосовно умов програми лояльності.

Спасибо! Ознакомился.
В результате эпопеи по открытию карты пришла СМС что кредитный лимит аж 0 грн.
Нафига это спрашивается надо? Куча прозвонов с кал центра..
Кредитная карта с 0 лимитом??? Серьёзно???

З.Ы. Г_авнобанк. Пойду закрывать счёт.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:34

Re: ТАСКОМБАНК

Savage Mind, СМС с лимитом пришла до получения карты?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:38

Сегодня сами подняли к.лимит по Б5 на 10к (было 50, на время оформления макс сумма по регламентам для ФОП). Впервые за год. Один раз специально "выпадал" из грейса. Перед этим где-то полторы недели назад от Таси был запрос на мониторинг клиента в УБКИ. Вика без изменений (10к).
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:45

MASolomko
Именно так.
Savage Mind
 
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