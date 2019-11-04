la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5… 1) По акции выдают именную? 2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои? 3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
Добрый день. 1) Да. 2) 1% если Б5 3) Да.
А если через мастерпасс в ОККО Пэй или в Сильпо, то 2% или 1% как оплаты через интернет?
la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5… 1) По акции выдают именную? 2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои? 3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
Добрый день. 1) Да. 2) 1% если Б5 3) Да.
А если через мастерпасс в ОККО Пэй или в Сильпо, то 2% или 1% как оплаты через интернет?