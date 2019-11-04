la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5… 1) По акции выдают именную? 2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои? 3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
Добрый день. 1) Да. 2) 1% если Б5 3) Да.
А если через мастерпасс в ОККО Пэй или в Сильпо, то 2% или 1% как оплаты через интернет?
la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5… 1) По акции выдают именную? 2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои? 3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?
Добрый день. 1) Да. 2) 1% если Б5 3) Да.
А если через мастерпасс в ОККО Пэй или в Сильпо, то 2% или 1% как оплаты через интернет?
userdep написав:Добрый день. Банк запутывает клиентов. Пришло две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки.
Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.