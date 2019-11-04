RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2997299829993000>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:50

  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5…
1) По акции выдают именную?
2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои?
3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?


Добрый день.
1) Да.
2) 1% если Б5
3) Да.

А если через мастерпасс в ОККО Пэй или в Сильпо, то 2% или 1% как оплаты через интернет?
Vint
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:04

  Vint написав:в Сильпо, то 2%

В Б5 приоритет MCC, а не вида оплаты. Неважно каким образом вы заплатите за продукты - всё равно будет 2%.

С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Vorlon
 
Повідомлень: 7411
З нами з: 14.06.13
Подякував: 367 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:06

Re: ТАСКОМБАНК

Vint написав:
  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:Коллеги, просветите, пожалуйста, по Б5…
1) По акции выдают именную?
2) Какой размер КБ при оплате в нете за свои?
3) Я правильно понимаю п. 4.1.5 тарифов https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf – выход через сторонний п2п – платный и халявного выхода безналом – нет. Так?


Добрый день.
1) Да.
2) 1% если Б5
3) Да.

А если через мастерпасс в ОККО Пэй или в Сильпо, то 2% или 1% как оплаты через интернет?


Не, пройдёт так же как и картой
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25864
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6064 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:13

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Vint написав:в Сильпо, то 2%

В Б5 приоритет MCC, а не вида оплаты. Неважно каким образом вы заплатите за продукты - всё равно будет 2%.

С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25864
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6064 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:17

Re: ТАСКОМБАНК

Очередное повышение лимитов от ТАСи пошло.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 18.05.16
Подякував: 257 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:24

  Faceless написав:
Vorlon написав:С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?

Идея Онлайн ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7411
З нами з: 14.06.13
Подякував: 367 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:23

Re: ТАСКОМБАНК

После подачи заявки в отделении на повышение кредлимита, через какое время прилетает смс с результатом?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 14.10.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:24

Две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки

Добрый день.
Банк запутывает клиентов.
Пришло две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки.
userdep
 
Повідомлень: 10
З нами з: 23.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:32

  userdep написав:Добрый день.
Банк запутывает клиентов.
Пришло две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки.

Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30056
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:33

  Vorlon написав:
  Faceless написав:
Vorlon написав:С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?

Идея Онлайн ;)

Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
Поделитесь :)
Savage Mind
 
Повідомлень: 37
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2997299829993000>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur, pharus і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78351)
05.11.2019 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.