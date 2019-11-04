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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:35
Квесторе_поверніться написав: userdep написав:
Добрый день.
Банк запутывает клиентов.
Пришло две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки.
Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.
Для Вікенда - 10 грн.
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Ferlakur
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:38
Подскажите - депо стабильный, до 25 числа включительно, отдают в этот или на следующий день? Деньги приходят до или после обеда? Что нибудь самостоятельно надо делать в приложении?
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логан1919
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:42
логан1919 написав:
Подскажите - депо стабильный, до 25 числа включительно, отдают в этот или на следующий день? Деньги приходят до или после обеда? Что нибудь самостоятельно надо делать в приложении?
25 утром (8-00 - 9-00) деньги на Плативке. Падают сами.
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jay2004
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:44
Savage Mind написав:
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно!
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07
В ТАС2ю карти привязані коректно видаляються?
А то шарманка вже довго крутиться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:40
Vorlon написав: Savage Mind написав:
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно!
Посмотрел тарифы ещё раз, Blanche ONLINE 5% за "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет"
в Сильпо же МСС прод. маркета о_О. Как ?
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Savage Mind
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:46
Savage Mind написав: Vorlon написав: Faceless написав:
[quote="Vorlon"]
С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?
Идея Онлайн
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
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[/quote]На онлайн операции 5, после налогов 4,025
И нет привязки к mcc, кроме исключений, но продукты не в исключении
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anis
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48
Savage Mind
Ключевое слово "Онлайн".
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48
Savage Mind написав: Vorlon написав: Savage Mind написав:
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно!
Посмотрел тарифы ещё раз, Blanche ONLINE 5% за "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет"
в Сильпо же МСС прод. маркета о_О. Как ?
Оплата приложением.
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Setta
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