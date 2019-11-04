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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2997299829993000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:35

  Квесторе_поверніться написав:
  userdep написав:Добрый день.
Банк запутывает клиентов.
Пришло две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки.

Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.

Для Вікенда - 10 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:38

...

Подскажите - депо стабильный, до 25 числа включительно, отдают в этот или на следующий день? Деньги приходят до или после обеда? Что нибудь самостоятельно надо делать в приложении?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:42

  логан1919 написав:Подскажите - депо стабильный, до 25 числа включительно, отдают в этот или на следующий день? Деньги приходят до или после обеда? Что нибудь самостоятельно надо делать в приложении?


25 утром (8-00 - 9-00) деньги на Плативке. Падают сами.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:44

  Savage Mind написав:Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.

5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07

В ТАС2ю карти привязані коректно видаляються?
А то шарманка вже довго крутиться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:40

  Vorlon написав:
  Savage Mind написав:Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.

5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно! 8)

Посмотрел тарифы ещё раз, Blanche ONLINE 5% за "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет"
в Сильпо же МСС прод. маркета о_О. Как ?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:46

Re: ТАСКОМБАНК

Savage Mind написав:
  Vorlon написав:
  Faceless написав:[quote="Vorlon"]
С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?

Идея Онлайн ;)

Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
Поделитесь :)[/quote]На онлайн операции 5, после налогов 4,025
И нет привязки к mcc, кроме исключений, но продукты не в исключении
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48

Savage Mind
Ключевое слово "Онлайн".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48

  Savage Mind написав:
  Vorlon написав:
  Savage Mind написав:Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.

5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно! 8)

Посмотрел тарифы ещё раз, Blanche ONLINE 5% за "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет"
в Сильпо же МСС прод. маркета о_О. Как ?


Оплата приложением.
Setta
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Повідомлень: 710
З нами з: 13.02.07
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  #<1 ... 2997299829993000
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