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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:35
Квесторе_поверніться написав: userdep написав:
Добрый день.
Банк запутывает клиентов.
Пришло две СМС с пин кодом при выдаче 1 карточки.
Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.
Для Вікенда - 10 грн.
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Ferlakur
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:38
Подскажите - депо стабильный, до 25 числа включительно, отдают в этот или на следующий день? Деньги приходят до или после обеда? Что нибудь самостоятельно надо делать в приложении?
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логан1919
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:42
логан1919 написав:
Подскажите - депо стабильный, до 25 числа включительно, отдают в этот или на следующий день? Деньги приходят до или после обеда? Что нибудь самостоятельно надо делать в приложении?
25 утром (8-00 - 9-00) деньги на Плативке. Падают сами.
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jay2004
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:44
Savage Mind написав:
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно!
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07
В ТАС2ю карти привязані коректно видаляються?
А то шарманка вже довго крутиться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:40
Vorlon написав: Savage Mind написав:
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно!
Посмотрел тарифы ещё раз, Blanche ONLINE 5% за "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет"
в Сильпо же МСС прод. маркета о_О. Как ?
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Savage Mind
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:46
Savage Mind написав: Vorlon написав: Faceless написав:
[quote="Vorlon"]
С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?
Идея Онлайн
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
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[/quote]На онлайн операции 5, после налогов 4,025
И нет привязки к mcc, кроме исключений, но продукты не в исключении
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anis
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48
Savage Mind
Ключевое слово "Онлайн".
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48
Savage Mind написав: Vorlon написав: Savage Mind написав:
Непойму, откуда появляются 4%. Тарифы просмотрел.
5% минус налог - будет 4% чистыми. Указал так потому что в Б5 всегда чистыми %. Итого разница ровно в два раза - шикарно!
Посмотрел тарифы ещё раз, Blanche ONLINE 5% за "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет"
в Сильпо же МСС прод. маркета о_О. Как ?
Оплата приложением.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:27
2XL написав:
Пришел закрывать карту, а с дебетного счета вики списалось обслуживание. Может вернуть и закрыть?
Перевел кешбек 12грн на ВК, затем погасить задолженность...сумма обязательного платежа не уменьшилась....Неужто минусуют от 365 абоки, которой правда нигде не вижу..карту оформил 21.11
Получает закрыть карту без оплаты абонки не выйдет?
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