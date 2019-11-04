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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2998299930003001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:03

  isen написав:
  2XL написав:Пришел закрывать карту, а с дебетного счета вики списалось обслуживание. Может вернуть и закрыть?

Перевел кешбек 12грн на ВК, затем погасить задолженность...сумма обязательного платежа не уменьшилась....Неужто минусуют от 365 абоки, которой правда нигде не вижу..карту оформил 21.11
Получает закрыть карту без оплаты абонки не выйдет?


Да, средства переводятся на погашение ежегодной комиссии.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:06

Re: ТАСКОМБАНК

Если сегодня около 13.00 подавал в отделении заявку на увеличение лимита по Вике, смс до сих пор нет, можно уже и не ждать? Или в любом случае должны прислать результат рассмотрения?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:07

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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

365 грн включается в ОМП. у меня ОМП меньше 300 грн....Что за грабеж)))?
Я так понимаю нужно идти в отделение и писать заяву...
isen
 
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