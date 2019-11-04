|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:03
isen написав: 2XL написав:
Пришел закрывать карту, а с дебетного счета вики списалось обслуживание. Может вернуть и закрыть?
Перевел кешбек 12грн на ВК, затем погасить задолженность...сумма обязательного платежа не уменьшилась....Неужто минусуют от 365 абоки, которой правда нигде не вижу..карту оформил 21.11
Получает закрыть карту без оплаты абонки не выйдет?
Да, средства переводятся на погашение ежегодной комиссии.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2744
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:06
Если сегодня около 13.00 подавал в отделении заявку на увеличение лимита по Вике, смс до сих пор нет, можно уже и не ждать? Или в любом случае должны прислать результат рассмотрения?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3184
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:07
TASCOMBANK
Прокоментуйте, будь ласка, viewtopic.php?p=4784866#p4784866
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3714
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29
365 грн включается в ОМП. у меня ОМП меньше 300 грн....Что за грабеж)))?
Я так понимаю нужно идти в отделение и писать заяву...
-
isen
-
-
- Повідомлень: 488
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|