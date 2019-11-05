MASolomko написав:30 П’ЯТНИЦЬ ЛИСТОПАДА -- ВИГРАЙТЕ ОДИН ІЗ 50 ПОДАРУНКІВ ПО 1000 ГРИВЕНЬ! https://tascombank.ua/1000/ Акція для платіжних карток "Велика п’ятірка" або #PudraCard із кредитною лінією. Діє з 04.11.2019 по 01.12.2019 включно.
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Квесторе_поверніться написав:Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.
Для Вікенда - 10 грн.
По пенсионной - тоже... (
Дезінформували в відділенні...сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.
безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.
Гдянув в Тас2ю...3 гривні як стирчало на Платівці так і стирчить. За зміну ПІНа нічого не зняло. Мабуть тарифи змінили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.