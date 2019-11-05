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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3000300130023003>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:00

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:
  MASolomko написав:30 П’ЯТНИЦЬ ЛИСТОПАДА -- ВИГРАЙТЕ ОДИН ІЗ 50 ПОДАРУНКІВ ПО 1000 ГРИВЕНЬ!
https://tascombank.ua/1000/
Акція для платіжних карток "Велика п’ятірка" або #PudraCard із кредитною лінією. Діє з 04.11.2019 по 01.12.2019 включно.

"... або зніміть кредитні кошти готівкою від 100 грн" :mrgreen:
Можна ще додаткові призи запрвадити, за просрочку погашення :mrgreen:

Це нові картки чи діючі?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:10

  Кассандра написав:
  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банкоматі Комси зміна ПІНа на халяву.

Для Вікенда - 10 грн.

По пенсионной - тоже... (

Дезінформували в відділенні...сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:22

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.

безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:30

Re: ТАСКОМБАНК

И давно аптека по Пудре 1% ? https://tascombank.ua/1000/
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:30

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.

безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.

Гдянув в Тас2ю...3 гривні як стирчало на Платівці так і
стирчить. За зміну ПІНа нічого не зняло. Мабуть тарифи змінили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:34

  pavyak написав:И давно аптека по Пудре 1% ?

Ошиблись, бывает...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.

безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.

5.3 https://tascombank.ua/files/Dod_1_Platyvka_30052019.pdf
не тарифікується.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:41

  Vorlon написав:
  pavyak написав:И давно аптека по Пудре 1% ?

Ошиблись, бывает...

https://tascombank.ua/you/cards/pudra_card
Тута 3%
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:41

  pavyak написав:
  Vorlon написав:
  pavyak написав:И давно аптека по Пудре 1% ?

Ошиблись, бывает...

https://tascombank.ua/you/cards/pudra_card
Тута 3%


Да, без изменений !

Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:46

Re: ТАСКОМБАНК

  dengon написав:У меня для коммуналки есть более выгодная карта.


Про яку карту мова? :roll:
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