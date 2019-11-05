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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3000300130023003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:52

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.

безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.

Гдянув в Тас2ю...3 гривні як стирчало на Платівці так і
стирчить. За зміну ПІНа нічого не зняло. Мабуть тарифи змінили.

От коли там буде 10, тоді спишуть. Аналогічно за смс інформування, коли активується автоматично. Це проходив на власному досвіді :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:56

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.

безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.

5.3 https://tascombank.ua/files/Dod_1_Platyvka_30052019.pdf
не тарифікується.

Щось нове. Помилився. Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:04

  stas_rst написав:От коли там буде 10, тоді спишуть. Аналогічно за смс інформування, коли активується автоматично. Це проходив на власному досвіді :)

Маячня, з піном є лише два варіанти, коли не вистачає грошей: або овер, або відлуп. У СМС-інформування повністю інший принцип роботи:
viewtopic.php?p=4045921#p4045921
viewtopic.php?p=4694776#p4694776
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:16

Что не так с крос-курсом ТАСа? Покупаем 1 евро по 27.5, продаем по крос-курсу по 1.13, получаем доллары по 24.34.
Или там где-то собака зарыта, или кому звонить, чтобы починили?

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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:26

  klug написав:
  stas_rst написав:От коли там буде 10, тоді спишуть. Аналогічно за смс інформування, коли активується автоматично. Це проходив на власному досвіді :)

Маячня, з піном є лише два варіанти, коли не вистачає грошей: або овер, або відлуп. У СМС-інформування повністю інший принцип роботи:
viewtopic.php?p=4045921#p4045921
viewtopic.php?p=4694776#p4694776

мова у моєму випадку була про самоактивацію смс-інформування ... при заході суми і її подальшому знятті (швидкому) кошти не зняло, однак при надходженні наступної суми списало одразу ж ... або ми не про те говоримо
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Faceless написав:
Vorlon написав:С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?

Идея Онлайн ;)
А, есть у меня, но на полке.
А что, через мастерпасс идёт как онлайн?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:45

  Vorlon написав:
  pavyak написав:И давно аптека по Пудре 1% ?

Ошиблись, бывает...

В листовке сегодня в отделении про Б5 увидели, что 2% только для АЗС и 1% на все остальное... У них там в привычку вошло ошибаться...

КСТАТИ, а что это за акция была по Б5 до конца октября, что "до 5% кешбек" был? Еще одна визитка-листовка было о ней и я не имел понятия об этом в октябре (да и сейчас не имею).
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:15

  Faceless написав:А что, через мастерпасс идёт как онлайн?

Разумеется :)
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