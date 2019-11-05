ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:52
Квесторе_поверніться написав: stas_rst написав: Квесторе_поверніться написав:
сказали що як і по Платівці по всіх картах зміна ПІНа в банкоматі на халяву.
безкоштовно В5 і Пудра, по Платівці - 10 грн.
Гдянув в Тас2ю...3 гривні як стирчало на Платівці так і
стирчить. За зміну ПІНа нічого не зняло. Мабуть тарифи змінили.
От коли там буде 10, тоді спишуть. Аналогічно за смс інформування, коли активується автоматично. Це проходив на власному досвіді
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:56
Щось нове. Помилився. Дякую
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:04
stas_rst написав:
От коли там буде 10, тоді спишуть. Аналогічно за смс інформування, коли активується автоматично. Це проходив на власному досвіді
Маячня, з піном є лише два варіанти, коли не вистачає грошей: або овер, або відлуп. У СМС-інформування повністю інший принцип роботи:
viewtopic.php?p=4045921#p4045921 viewtopic.php?p=4694776#p4694776
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:16
Что не так с крос-курсом ТАСа? Покупаем 1 евро по 27.5, продаем по крос-курсу по 1.13, получаем доллары по 24.34.
Или там где-то собака зарыта, или кому звонить, чтобы починили?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:26
klug написав: stas_rst написав:
От коли там буде 10, тоді спишуть. Аналогічно за смс інформування, коли активується автоматично. Це проходив на власному досвіді
Маячня, з піном є лише два варіанти, коли не вистачає грошей: або овер, або відлуп. У СМС-інформування повністю інший принцип роботи:
viewtopic.php?p=4045921#p4045921 viewtopic.php?p=4694776#p4694776
мова у моєму випадку була про самоактивацію смс-інформування ... при заході суми і її подальшому знятті (швидкому) кошти не зняло, однак при надходженні наступної суми списало одразу ж ... або ми не про те говоримо
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Vorlon написав: Faceless написав: Vorlon написав:С другой стороны именно в Сильпо платить Б5 не очень разумно, если можно вместо 2% иметь 4%.
Это у Симы 4%?
Идея Онлайн
А, есть у меня, но на полке.
А что, через мастерпасс идёт как онлайн?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:45
Vorlon написав: pavyak написав:
И давно аптека по Пудре 1% ?
Ошиблись, бывает...
В листовке сегодня в отделении про Б5 увидели, что 2% только для АЗС и 1% на все остальное... У них там в привычку вошло ошибаться...
КСТАТИ, а что это за акция была по Б5 до конца октября, что "до 5% кешбек" был? Еще одна визитка-листовка было о ней и я не имел понятия об этом в октябре (да и сейчас не имею).
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:15
Faceless написав:
А что, через мастерпасс идёт как онлайн?
Разумеется
Vorlon
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